札幌市は市営火葬場の里塚斎場について、建物の老朽化などを理由に再整備する計画です。再整備をめぐっては、これまで円形芝生広場が候補地として有力視されていました。しかし、住宅街に近くなることから多くの反対意見がありました。市はこれを受けて広場を候補から見送り、斎場周辺での建て替えなどを検討していて、地盤の測量などを行うため、今回予算をつけたということです。調査は２０２７年いっぱいかかり、その後、方針が