第76回（7日／GI、東京芝1600m）には、4度目の挑戦で悲願のタイトルを目指すガイアフォース、昨年17着から巻き返しを期すトロヴァトーレ、高松宮記念4着のパンジャタワーなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ガイアフォース」を取り上げる。 ■ガイアフォース 今年で4年連続の安田記念参戦。しかも過去3年が4着、4着、2着