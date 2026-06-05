北海道北見市の交差点で６月５日午後５時半ごろ、車同士が衝突する事故がありました。この事故で、５０代と７０代の女性２人がけがをして病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。出合い頭の事故とみられ、警察で詳しく調べています。