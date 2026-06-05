北方領土墓参の再開が見通せない中、元島民らでつくる「千島連盟」と道は、洋上慰霊に加えて航空機を使った上空慰霊を実施すると明らかにしました。２つの方式を行うのは初めてです。コロナ禍や日ロ関係の悪化を背景に、北方領土での墓参は２０１９年を最後に途絶えています。元島民らでつくる「千島連盟」と道は、２０２６年も洋上慰霊を実施するほか、チャーター機による上空慰霊も行うと明らかにしました。（鈴木知