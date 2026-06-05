原爆投下後に降った「黒い雨」についてです。 厚生労働省が、広島で科学的な検証を行った結果、雨が降った範囲の特定には至らなかったことがわかりました。 この結果を受け、長崎では検証を行わないということです。 厚生労働省の検討会では、広島で「黒い雨」が降った範囲の特定に向けて、2021年度から科学的な調査を進めてきました。 今年3月に行われた報告では、気象シミュレーションと土壌調査の結果が一致しな