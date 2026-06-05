◇交流戦オリックス─広島（2026年6月5日マツダスタジアム）今季初めて右翼スタメンで出場したオリックス・杉本がさっそく守備で魅せた。1点をリードした3回、先頭の佐々木の邪飛を巨体を揺らして追走。フェンスに激突しながら捕球すると、勢い余って一塁側砂かぶり席に飛び込みそうになりながらも、ボールを離さなかった。そんな姿に敵味方関係なく感動した！？広島ファンがグータッチで“祝福”。一瞬驚いたような表