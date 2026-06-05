日本将棋連盟は6日、東京都内で第77回通常総会を開催し、議案として諮られた「棋士編入試験を3回獲得した者はフリークラス入りの権利を有する」は否決された。「三段リーグで2つ目の次点を獲得した者はC級2組入り」は可決された。