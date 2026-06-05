議員の数を大幅に減らす。岐阜県美濃加茂市議会で、議会のあり方を巡る大胆な議論が始まりました。 【写真を見る】“議員数16→10へ” 若手議員が条例改正案提出 ｢時代にあった議会の形が必要｣ 反対派が過半数か… 可決されれば今年10月の市議選から10人に 岐阜･美濃加茂市 きょう（6月5日）開会した、岐阜県の美濃加茂市議会。全部で31の議案が上程されましたが、その中に大胆な提案が。 （美濃加茂市 出口峻佑議員）「一人一