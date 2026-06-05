バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（30）がトルコ1部の強豪ジラートに加入することが決まった。5日、石川のマネジメント会社が発表した。石川はマネジメント会社を通じ「来季2026/2027シーズンはトルコのZiraat Bankasi Ankaraと契約しました」と報告。「Ziraatは、今季トルコリーグを優勝し、欧州チャンピオンズリーグも3位の強豪チームです。そのようなチームでプレーできることを非常に嬉しく思います」「トルコ