6月5日報道陣に公開されたのは、三重県津市の井村屋の新工場「アイスFACTORY」です。 【写真を見る】井村屋の｢あずきバー｣ 去年はシリーズ合計“過去最高”の約3.4億本販売 生産能力1.3倍 約40億円かけて新工場を建設 海外展開も 三重･津市 （相沢和樹記者）「あずきバーが次々と箱詰めされていきます。この工場では1日最大50万本のあずきバーがつくられるということです」 ここは、看板商品「あずきバ