バレーボール日本代表キャプテンの石川祐希（30）が来季からトルコリーグのジラート・バンク・アンカラでプレーすることが5日、マネージメント会社から発表された。石川は「トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい経験しかありません。その新しい経験が必ず僕を成⾧させると確信しています」と新たな挑戦に期待を寄せた。石川が移籍するジラート・バンクは首都アンカラに拠点を置き、5度のリーグ優勝をしている国内リーグ