男子50メートル平泳ぎ決勝で力泳する谷口卓。26秒84で優勝した＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権第2日は5日、パンパシフィック選手権（8月・米国）の追加代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子50メートル平泳ぎは谷口卓（MEIGI）が26秒84で制し、派遣標準記録を突破して代表入りを確実にした。17歳の大橋信（枚方SS）が27秒01で2位。女子100メートル平泳ぎは鈴木聡美（ミキハウス）が1分5秒