7月に第2シーズンが放送されるTBS日曜劇場「VIVANT」。同局は5日、3月22日から4月18日の1カ月限定で行った第1シーズンのTVer／TBS FREE無料配信について、再生回数が450万回を突破したと発表。人気の高まりに応え、この日から再び期間限定で無料配信を行うと発表した。物語を手掛けた飯田和孝プロデューサーが感謝のコメントを寄せた。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放