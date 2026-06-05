夏の味覚「スイカ」の出荷が、最盛期を迎えています。 【写真を見る】“夏の味覚”スイカ出荷最盛期 シャリシャリした食感と芳醇な香りが特徴 ｢祭りばやし777｣ 例年より1週間早く収穫 愛知･田原市 愛知県田原市の大場忠志さんのハウスでは、シャリシャリとした食感と芳醇な香りが特徴の品種「祭りばやし777（スリーセブン）」を収穫していました。 今年は気温が高かったため、例年よりも1週間ほど出荷が早く始まったそう