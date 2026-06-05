警視庁が6月15日までを「痴漢対策強化期間」として、駅構内などでの警戒を強化する中、女子サッカーチーム「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」の選手らが、都内各地で痴漢撲滅を訴えました。東京・北区のJR十条駅前では5日午後、女子サッカーチーム「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」の選手らが痴漢被害に注意するチラシを配ったほか、痴漢被害にあったときや目撃したときに声を出さなくても周囲に知らせることができる警視庁の防