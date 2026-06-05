トヨタ自動車は５日、米国から「逆輸入」するセダンのカムリを今年秋頃に発売すると明らかにした。米国生産でも日本車と同様に右ハンドルとし、年間１万台の販売を目指す。セダン離れが進む若い世代に関心を持ってもらおうと、静岡県小山町の「富士スピードウェイ」でカムリの改造車２台を公開した。「北米生産カムリカスタム対決」として、トヨタの豊田章男会長と中嶋裕樹副社長がそれぞれチームを作り、搭載するエンジンの