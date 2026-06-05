中東情勢によるエネルギー価格高騰などへの対応を含む今年度補正予算が、先ほど参議院本会議で、与党などの賛成多数で可決・成立しました。今年度の補正予算は総額3兆1135億円で、ガソリン価格の補助などを念頭に、新たに創設された「中東情勢等対応予備費」や、7月から9月の電気・ガス代支援のための費用などが盛り込まれています。財源は全額、赤字国債を発行してまかないます。補正予算の審議は政府与党側の意向もあり、衆参で1