【モデルプレス＝2026/06/05】【4人組バンド「the engy」特別インタビュー】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が主催するイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が今年も6月10日・11日に開催される（@Kアリーナ横浜）。モデルプレスでは初開催となった2025年のゲストアーティストたちに改めてインタビューを実施した。【写真】4人組人気バンド、ミセス主催「CEREMONY」でファンに急接近◆Mrs.