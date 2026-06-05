【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの西山茉希が6月4日、自身のInstagramを更新。唐揚げを作っている動画を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「豪華で健康的」一晩漬けて米油で揚げたこだわりの唐揚げ◆西山茉希、豪華唐揚げ夕食ショット西山は「我が家の唐揚げ」「＃西山食堂」とつづり、唐揚げのレシピを公開。鶏胸肉、ニンニク、生姜、酒、糀、めんつゆ、中華スープの素を混ぜ合わせ、「一晩漬けて、米粉をまぶして米油で