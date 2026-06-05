【モデルプレス＝2026/06/05】フリーアナウンサーの皆藤愛子が6月5日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳美人アナ「透明感が半端ない」色白美肌際立つノースリーブ＆ミニスカ姿◆皆藤愛子、爽やかノースリショット公開皆藤は「写真はカレンダー6月のオフショットです」と記し、写真を投稿。爽やかな白のノースリーブにデニムのミニスカートを合わせたオフショットを公開した。白くす