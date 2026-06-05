保護された元野良猫が、飼い主さんに名前を呼ばれると…？飼い主さんとの間に芽生えた信頼関係が尊いと反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「凄い！反応した！」「忠犬ならぬ、忠猫」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：警戒心が強かった元ボス猫→別の部屋から名前を呼ばれた瞬間…絆を感じる『愛おしい光景』】 名前を呼ばれると… YouTubeアカウント『