【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの近藤千尋が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪を切った娘の姿を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「ちょっとガタガタなのも可愛らしい」ママが切った娘のオン眉ヘア◆近藤千尋、前髪をカットした娘の姿公開近藤は「ママに前髪切られたね笑笑」とコメント。少し不ぞろいに眉の上でカットされた前髪で後ろ髪を2つに結んだヘアスタイルの娘が足元に立ち、カメラを見上げている