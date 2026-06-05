「何でそんなことしたくなるの…？」思わずそう聞きたくなってしまう行動を取る猫さん。飼い主さんが二度と撮れないであろう写真の撮影に成功しました！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で43万表示を突破し、「これはまさしく猫は液体であるの証明」「もう二度と撮れない伝説」といったコメントが寄せられました。 【写真：洗った『鍋』を置いておいたら、中で『ネコ』が……『衝撃的な瞬間』】 猫は液体である(確