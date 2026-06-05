元アイドルでタレントの藤本美貴が5日、自身のインスタグラムを更新。夫・庄司智春が夕食を作ってくれたことを報告した。 【写真】食卓に5品！見事な出来栄えです 「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と投稿。「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた私の大好きなカルパッチョまである！！！笑」とつづり、好物のカルパッチョや焼き魚、トマトサラダなど食卓に5品がそろった写真を掲載。 「確実にクオリ