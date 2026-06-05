創業137年の老舗が栄で仕掛ける 新しい海老体験とは？ 海老せんべい「ゆかり」でおなじみ、愛知県東海市に本拠を構える「坂角総本舖」が手がける海老フードのテイクアウト専門店『BANKAKU KITCHEN(バンカク キッチン)』の常設2号店が、松坂屋名古屋店に6月10日(水)オープンします。 「坂角総本舖」といえば、創業はなんと1889年(明治22年)。 江戸時代には徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」をルー