バレーボール男子日本代表主将の石川祐希が５日、２０２６―２７年シーズンよりトルコリーグの「ジラート」に所属することが発表された。１日にイタリア１部セリエＡのペルージャを退団していた。石川はマネジメント会社を通じ「ジラートは、今季トルコリーグを優勝し、欧州チャンピオンズリーグも３位の強豪チームです。そのようなチームでプレーできることを非常に嬉しく思います。トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい