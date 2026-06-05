◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）リーグ創設５季目での初優勝、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一を目指す神戸は５日、プレーオフ（ＰＯ）決勝の試合登録メンバー２３人を発表。ニュージーランド（ＮＺ）代表のフランカー、アーディ・サベア（３２、代表キャップ１０６）とＣＴＢアントン・レイナートブラウン（３１、同８７）がスタメンに名を連ねた。