◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー２勝の片岡尚之（ＡＣＮ）が１３位で出て３バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。６番パー５（５８８ヤード）は残り２９０ヤードの第２打を“直ドラ”で残り４０ヤードへ運び、１メートルに