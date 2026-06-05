◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２４年大会覇者でツアー７勝の岩田寛（ＪＣＲファーマ）が２位で出て２バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位と１打差の２位で決勝Ｒに進んだ。強風が吹いたメジャーの難コースで、４５歳ベテランが耐えた。前半９ホールを全