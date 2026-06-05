オーストラリア産羊肉の祭典「大阪ひつじフェスタ２０２６」が５日、大阪市北区の「ＯＳＡＫＡＦＯＯＤＬＡＢ」で開幕し、オープニングセレモニーに大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが駆けつけた。セレモニーには、オーストラリア総領事館のシンディー・リネバーグ首席商務官らが出席。報道陣らに万博で日豪の絆が深まったことを強調しつつ「上質な品質の羊肉」の試食を勧める中、まずは同万博のオーストラリ