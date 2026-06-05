『劇場版モノノ怪』3部作の完結を記念したイベント「『劇場版モノノ怪』三部作完結記念祭」が、11月14日にTHE GRAND HALLで開催されることが決定した。出演者は、神谷浩史、黒沢ともよ、日笠陽子、細見大輔、中村健治総監督となっている。【画像】色々あったけど…『劇場版モノノ怪』歴代ビジュアルイベントでは、3部作を通して大奥を舞台に描かれてきた物語の軌跡を、キャスト・スタッフとともに振り返るトークを展開。登壇者