福岡市にある歯科医院。連日、大勢の人が歯の治療や検診のため訪れています。その医療現場で今、起きているのが治療に欠かせない手袋をはじめとする医療用品不足です。くりさき歯科・操崎永士院長：やはりグローブ（手袋）は必要最低限重要になってくるので、（手袋がないと）はっきり言って診療できなくなる。原油から精製されるナフサを原料とするニトリル手袋。この歯科医院では、その入荷が中東情勢悪化の影響で3月中から急激