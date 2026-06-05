◇女子ゴルフツアーヨネックス・レディース第1日（2026年6月5日新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）アマチュアの戸高玲奈（18＝ルネサンス高）が3バーディー、1ボギーの70で回り、三ケ島かな（29＝ランテック）、皆吉愛寿香（26＝フリー）、木戸愛（36＝日本ケアサプライ）、川岸史果（31＝加賀電子）、吉田鈴（22＝大東建託）、福山恵梨（33＝松辰）とともに首位で発進した。前週2位の吉沢柚月（22＝三菱電機）