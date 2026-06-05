深い緑色に染まった広大な茶畑。ここは日本ではありません。中国では今、大規模投資により抹茶の生産量が増加しています。世界的に広がっている“抹茶ブーム”をビジネスチャンスと捉え、中国で急拡大する抹茶生産の現場にFNNのカメラが入りました。取材班が向かったのは、中国東部に位置する杭州市の径山地区。山の上には、1200年以上の歴史がある「径山寺」があります。訪れた参拝客には、たてたばかりの抹茶が振る舞われていま