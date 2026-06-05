俳優の武井咲（32）が、ひとり時間を満喫するプライベートショットを披露した。【映像】「ご夫婦でデートですか」と話題になった武井咲の投稿2017年9月、EXILE TAKAHIRO（41）との結婚を発表し、8歳、4歳、1歳の3人の娘を育てている武井。2026年2月15日に更新したInstagramでは、「Valentine's Night walk」と黒のコートを着て赤いバッグを持ち、建物を見上げるプライベートショットを公開。「旦那様が撮影されたんですか」