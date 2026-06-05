林眞須美死刑囚の無実を信じる長男の浩次氏。再審請求は3回に及ぶ。これまで息子という立場で数々の誹謗中傷を受けてきたが、和歌山から離れることなく、母親のいる大阪拘置所にほぼ月に1回のペースで面会している。最近では同じような境遇の人たちのため「加害者家族」の支援活動にも取り組んでいる。そこから浮かび上がる日本の司法制度の問題点についても警鐘を鳴らす。 林眞須美死刑囚の長男・林浩次（仮名）インタビ