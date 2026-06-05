２０２６年度補正予算は５日の参院本会議で、自民党と日本維新の会の与党に加え、国民民主党、日本保守党、チームみらいなどの賛成多数で可決、成立した。一般会計の総額は３兆１１３５億円で、ガソリン代などの燃料費補助に使用する「中東情勢等対応予備費」を新設し、２兆５０００億円を計上した。使途を限定しない一般の予備費には５１３５億円を盛り込み、７〜９月分の電気・ガス料金の補助で取り崩した分を穴埋めする。補