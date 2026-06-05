【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）【映像】人気覆面レスラー、“サッカー仕込み”のアクロバティック足技地元スペイン凱旋に沸いた”戦隊ヒーロー”リスペクトのマスクマン。アクロバティックな動きや鋭い蹴りが武器だが、意外にも超名門サッカーチームの有望株だった過去が明かされファンから驚きの声が飛び交った。WWE「SmackDown」はスペインからの中継。