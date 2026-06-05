「ヤクルト−日本ハム」（５日、神宮球場）ヤクルト・池山監督がメンバー表交換で赤マスクを着用して登場した。オープン戦で対戦した際に新庄監督からプレゼントされた赤マスクで、イラストとサイン入り。池山監督はマスクをアピールするように観客席の方を向き、両手を広げてファンの声援を浴びた。色違いの黒マスクを着用した新庄監督も、敵将のサプライズに笑顔。池山監督と同じく両手を広げてファンを盛り上げると、笑