2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年4月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、6月2日、自身のブログを更新。大学病院での診察について報告しました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「すごい耐えてるな、私！という感じ」「引き続き、お薬飲んでやり過ごそう！」診察結果を報告堀ちえみさんは、『大学病院診察三科