週末にも西日本を中心に大雨が予想されていますが、線状降水帯の予測精度を上げるため、気象庁は新たな取り組みを始めました。ここからは災害対策チームの粕尾祐介記者に聞いていきます。ポイントは「『線状降水帯』予測精度は」「的中率向上へ“水蒸気にレーザー”」です。山崎夕貴キャスター：まずは1つ目のポイント。気象庁が新たに始めた線状降水帯の直前予測ですが、初回の予測精度はどうだったんでしょうか。災害対策チーム