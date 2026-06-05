なぜか突然歩けなくなってしまったゴールデンレトリバーさん。何事かと慌てて駆けつけた結果…予想もできなかったまさかのハプニングが話題になっているのです。 お茶目なゴールデンレトリバーさんが朝から家族を爆笑させたその光景は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：なぜか『突然歩けなくなってしまった』大型犬→慌てて見に行く