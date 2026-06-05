スリーピースロックバンド 浪漫派マシュマロの新曲「○✕△□」（読み：マルバツサンカクシカク）が、TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』2nd Seasonのオープニングテーマに決定。あわせてメインPVも公開された。 （関連：【映像あり】浪漫派マシュマロの新曲「○✕△□」がOPテーマ、アニメ『ヘルモӦ