山形県朝日町の空気神社ではきょうから毎年恒例の「空気まつり」が始まりました。私たちの周りにある空気に改めて感謝しようと多くの人が訪れていました。 【写真を見る】大きく息を吸ってリフレッシュ！空気に感謝する「空気まつり」始まる独特の参拝方法とは？（山形・朝日町） 西村雛妃アナウンサー「たくさん階段を上ってやっと神社に到着しました。神社と聞いていたので、鳥居があると思って来たんですけど見当たら