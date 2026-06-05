圧倒的な支配力を発揮する大谷は今季、CY賞を獲得できるだろうかC)Getty Images二刀流スターの快投が止まらない。現地時間6月3日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、6回2安打無失点、6奪三振、1四球と好投。5月13日の本拠地ジャイアンツ戦以降、24回を1失点に抑えており、4登板連続勝利を飾るのは、2022年9月以来の出来事だ。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔