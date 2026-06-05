宝塚歌劇団は５日、舞台機構の故障により公演継続が困難になったとして、この日の宙組宝塚大劇場（兵庫・宝塚市）公演「黒蜥蜴」「ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ」のショー「Ｄｉａｍｏｎｄ―」を終盤で急きょ中止したと発表した。この日は午後１時からの１回公演だった。関係者によると、「黒蜥蜴」は予定通り終了。幕間（まくあい）休憩の後、ショーも予定通りに幕が開いた。だが終盤で初舞台生（１１２期生）によるロケッ