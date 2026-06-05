◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）大会初出場の２５歳、出利葉太一郎（フリー）が２位で出て２バーディー、１ボギーの６９で通算５アンダーに伸ばし、自身初の単独首位で決勝ラウンドに進んだ。７０の岩田寛（ＪＣＲファーマ）、６８の片岡尚之（ＡＣＮ）、６９の大西魁斗（フリー）が４アンダーの２位。６９の若