◆競泳▽日本選手権第２日（５日、東京アクアティクスセンター）女子１００メートル平泳ぎは同種目１２年ロンドン五輪銅メダルの鈴木聡美（ミキハウス）が１分５秒８７で優勝した。決勝に進んだ８人中、社会人は自身のみ。若手の勢いに屈せず実力を示した３５歳が、後続に２秒以上の差をつけ３連覇を達成した。男子５０メートル平泳ぎは日本記録保持者の谷口卓（ＭＥＩＧＩ）が２６秒８４で制した。３月の日本選手権は腰の