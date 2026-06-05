日本将棋連盟の第７７回通常棋士総会が５日、都内で行われた。５月２０日の総会議案の一つとして挙がっていた「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」は反対多数で否決された。清水市代会長は議案提出の狙いを「公式戦で好成績を収めたのは実力の証明。結果を残しているのに、それだけの試験を受けさせる必要があるのかという話になった。以前にも２回受けさせることがど