◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)ソフトバンクの近藤健介選手が2回の守備で痛烈なライナーをあわや落球しかけるものの、無事捕球し、胸をなで下ろす様子をみせました。ソフトバンクは2回、DeNAに2死からヒュンメル選手の2塁打と京田陽太選手の四球で1、2塁と得点圏にランナーの出塁を許します。そして迎えた松尾汐恩選手はレフトへの痛烈なライナーを放ちます。レフトの近藤選手は落下点に入り捕球